هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج

منذ 3 ساعات
هنا الزاهد

هنا الزاهد

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، في لقاء شهد تصريحات صريحة حول حياتها الشخصية ورؤيتها لبعض الأمور في الوسط الفني، كما كشفت عن مشاريعها الفنية الحالية والمقبلة.

أكدت هنا الزاهد خلال اللقاء أنها لا تميل إلى المجاملات العاطفية، مشيرة إلى أنها تميل إلى كتمان مشاعرها، وقالت: *”لو أنا حبيتك، ممكن أتعامل معاك بشكل فيه جفاء حتى لا أُظهر مشاعري الحقيقية.”

كما أوضحت هنا الزاهد أنها لا تفكر حاليًا في الارتباط أو الزواج، بسبب تركيزها الكامل على عملها، لكنها في الوقت نفسه لا تنكر أن كل فتاة تحلم بتكوين أسرة.

تحدثت هنا عن شخصيتها في مسلسل “إقامة جبرية”، مشيرة إلى وجود تقاطعات كبيرة بينها وبين الدور الذي جسدته، خاصة في طريقة التعامل مع المشاعر. وقالت: “زي الشخصية، بكتم كل حاجة جوايا، وممكن أنفجر من سبب بسيط رغم إن ورايا حاجات كتير صعبة.”

وألمحت إلى وجود احتمال كبير لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل بعد النجاح الذي حققه.

آخر أعمال هنا الزاهد في الدراما، وهو مسلسل نفسي اجتماعي عرض في يناير الماضي على منصة WATCH IT، وحقق نجاحًا لافتًا.

كما أعلنت عن تعاقدها مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد لعرضه في موسم رمضان 2026 ، وجارٍ حاليًا اختيار فريق العمل من مؤلف ومخرج ونجوم مشاركين.

