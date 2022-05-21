هندية تتنكر بزي رجل لمدة 30 عاماً.. اليكم السبب

تنكرت امرأة هندية تبلغ من العمر 57 عاماً في هيئة رجل لمدة 30 عاماً، لتربية ابنتها وحدها “في مجتمع أبوي”، بعد أن تشاركت الحقيقة، وانتشرت قصتها المذهلة على الإنترنت.

وكانت السيدة الهندية تبلغ من العمر 20 عاماً فقط، عندما فقدت زوجها بسبب نوبة قلبية، بعد 15 يوماً من زفافهما، تنحدر من قرية كاتوناياكانباتى، التي كان لها مجتمع أبوي مهيمن.

وأنجبت السيدة التى تدعي بيتشيامال طفلة لكنها بدأت أيضاً في العمل لتغطية نفقاتها، لكن التعيين كان مشكلة للمرأة في المجتمع الأبوي في كاتوناياكانباتي، أدى ذلك إلى مضايقة أهل القرية.

في مقابلة مع “The New Indian Express”، قالت السيدة البالغة من العمر 57 عاماً إنها يجب أن تصبح بمفردها بعد وفاة زوجها.

ثبت أن تربية طفلها كانت صعبة أثناء عملها في وظائف في مواقع البناء والفنادق ومحلات الشاي، وأخبرت الأم النشرة الإخبارية أنها تعرضت للتحرش والاستهزاء الجنسي والمصاعب.

لوضع حد لمعاناتها، ذهبت إلى معبد تيروتشيندور موروجان وقصّت شعرها وغيرت ملابسها إلى قميص ولونج، وأعادت تسمية نفسها باسم “Muthu”.

وقالت لصحيفة” The New Indian Express”إن أقاربي المقربين في المنزل وابنتي فقط كانوا يعرفون أنني امرأة، وأعيد توطيننا في كاتوناياكانباتى منذ أكثر من 20 عاماً”.

وهذا ما كانت عليه في الثلاثين عاماً القادمة، حيث قالت بيتشيامال إنها كانت تسمى “Annachi” “اسم تقليدي للذكر” أينما كانت تعمل، وأضافت: “لقد قمت بجميع أنواع الوظائف، من العمل كرسام، وسيد شاي، وسيد باروتا إلى 100 يوم عمل، ووفرت كل قرش لضمان حياة آمنة ومأمونة لابنتي”.

ويذكر أن ابنة باتشيامال، شانموجاسونداري متزوجة الآن، لكن الفتاة البالغة من العمر 57 عاماً ليست مستعدة لتغيير ملابسها.

قالت إن هويتها البديلة ضمنت لابنتها حياة آمنة. لهذا السبب تريد أن تبقى “موثو” حتى وفاتها.