هند صبري: بناتي يرفضن مشاهدة أعمالي

حلت الممثلة التونسية هند صبري ضيفة مع الإعلامي بلال العربي في برنامج B My Guest، تحدثت خلاله عن مواضيع متنوعة.

وكشفت صبري سر رفضها ظهور بناتها في وسائل الإعلام، مشيرة الى ان بناتها لم يخترن الوجود تحت الأضواء، متابعة: “أعرف أن هذا الأمر مثل الإدمان ولا أريد أن يبدأ معهما في مرحلة مبكرة”.

وقالت: “بناتي يرفضن مشاهدة أعمالي حاليا، وحدث ذلك مع مسلسل (عايزة أتجوز)، ورأيهما أن الشخصية التي ألعبها لا تشبه أمهما وأنا حازمة في تربية بناتي وفي نفس الوقت توجد ثقة بيننا، والبنات أخذن مني حب تعلم الأشياء الجديدة، ومن والدهما حفة الدم والسخرية”.

أما عن تجربتها في الأمومة، فأكدت: “الأمومة هي واحدة في أي مرحلة، لكن التربية صعبة إذا كان هدفك تنشئة أشخاص صالحين قادرين على المقاومة في عالم متغير يزداد قسوة مع الوقت، خاصة وأني كثيرة التفكير”.

وذكرت أنها لا تحب إعطاء النصائح وتعتبر ذلك نوعا من الغرور، وأنها مؤمنة بأن كل شخص له طريقه ورحلته، مضيفة: “أشعر بأن الأجيال الجديدة تعيش وهم الشهرة بسبب السوشيال ميديا وأعداد المتابعين، بدون الارتكاز على قاعدة صلبة”.

يذكر ان هند صبري بدأت مسيرتها في عالم الفن، وعمرها 14 عاما، عندما رشحتها المخرجة مفيدة التلاتلي للمشاركة في الفيلم التونسي “صمت القصور” إنتاج 1994.