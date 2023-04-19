هنعيد مع بعض.. عمرو مصطفى يطرح ميني ألبوم "مالوش زي" خلال عيد الفطر

قرر النجم عمرو مصطفى طرح ميني ألبوم جديد بعنوان “مالوش زي”، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

وتكون ميني ألبوم “مالوش زي” من 6 أغاني، المقرر بدء طرح أولى أغانيه مع أول أيام عيد الفطر.

وشوق عمرو مصطفى جمهوره للألبوم ونشر صورة له عبر انستغرام وعلق قائلا: عمرو مصطفى.. مالوش زي.. ميني ألبوم 2023 قريبًا .. هنعيد مع بعض.. كل سنة وانتو طيبين.

وسبق وروج عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية لأغنية “مالوش زي” وهي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر.

وتعد أغنية أمي الدنيا هي آخر أغاني عمرو مصطفى، والتي طرحها مؤخرا بالتزامن مع عيد الأم في شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.