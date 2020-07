هوس كورونا..قرية تجبر أطفالها على شرب الكحول بذريعة الوقاية من الفيروس

أجبر سكان قرية هندية أطفالهم، على تناول مشروب كحولي محلي؛ بزعم السعي لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة ”Odisha TV“ الهندية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تجري على قدم وساق حملات توعوية لدرء الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول الفيروس التاجي، ورغم ذلك لا تزال العديد من المناطق في البلاد تصر على ممارستها.

وأجبرت القبائل في منطقة ”مالكانجيري“ التي تسيطر عليها القبائل في ”أوديشا“، والتي تسيطر على العادات والتقاليد في قرية ”بارسل بالي“، أطفالها على الجلوس في طابور لتناول شراب خمر محلي.

وشوهد أكثر من 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10-12 عاما، جالسين في الطابور، ويتناولون مشروب الخمور المحلية؛ في محاولة لمنع أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وانتشرت الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حيث أثارت حالة من الجدل.

وسجلت مدينة ”مالكانجيري“، حتى الآن 306 إصابات بكوفيد 19، حيث تعافى منه 161 شخصا، بينما لا تزال 145 حالة تخضع للعلاج، فيما لم تشهد المدينة الهندية أي وفاة بسبب الفيروس.

Despite relentless efforts to spread awareness about #COVID19, superstitions about the virus still rule interior pockets in #Odisha. An incident from Malkangiri where children were seen consuming country-made 'salap liquor' to prevent SARS-nCoV infection is a testimony to it. pic.twitter.com/qAsRVRvLkm

— OTV (@otvnews) July 21, 2020