هولندا.. استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا

قال متحف خرونينجر في هولندا اليوم الثلاثاء إن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ سُرقت من متحف صغير في البلاد عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وقال المتحف في بيان “لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة ‭‭’‬‬حديقة الربيع‭‭’‬‬ … عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف من سرقتها”.

سُرقت اللوحة التي تعود لعام 1884 من متحف سينجر لارن شرقي أمستردام بعد إقراضها للمتحف للمشاركة في معرض.

وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت لأسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.

وعرضت الشرطة الهولندية آنذاك تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس آذار 2020 وتحطيمهم أبوابا زجاجية لسرقة اللوحة.

وأوضح متحف خرونينجر أن “اللوحة تعرضت لأضرار بشكل ما لكن يبدو للوهلة الأولى أنها في حالة جيدة” مضيفا أنها موجودة الآن في متحف فان جوخ بأمستردام، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر قبل عودتها.

وأضاف “لقد شاركت الشرطة عن كثب في جميع مراحل (استعادة اللوحة). لا يمكن للمتحف التعليق على التحقيق الجاري”.