هولندا تبحث عن حارس متخصص في ركلات الجزاء

قال لويس فان جال مدرب منتخب هولندا،الاثنين، إنه سيخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة في التصدي لركلات الجزاء هذا الأسبوع قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر العام الحالي.

واستدعى فان جال أربعة حراس للمرمى لمواجهتي بولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع حيث تسعى هولندا لتصدر مجموعتها والتأهل للنهائيات المقررة في يونيو حزيران المقبل.

لكن المدرب المخضرم قال إن الأولوية ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لكأس العالم التي تقام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل حينما تلعب هولندا في المجموعة الأولى التي تضم قطر البلد المضيف والإكوادور والسنغال.

وقال في مؤتمر صحفي إنه استدعى حارسي مرمى إضافيين يوم الأربعاء لحصة تدريبة خاصة بالتصدي لركلات الجزاء.

وأضاف “أبحث عن حارس يتصدى لركلات الجزاء لذلك فإننا نختبر كل حراس المرمى”.

وفي كأس العالم 2014، اشتهر فان جال بتغيير حارس المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي في مواجهة كوستاريكا في دور الثمانية بالبرازيل عندما دفع بتيم كرول بدلا من يسبر سيليسن لينجح في التصدى لركلات ترجيح ويقود هولندا للفوز.

وأبلغ فان جال الصحفيين “دائما ما أبحث عن مميزات طفيفة ولهذا أهتم بهذا الأمر بشكل خاص.

“رأينا في الماضي الدور الكبير الذي تلعبه ركلات الترجيح في كأس العالم”.

وقال مدرب هولندا إنه سيختار أربعة حراس مرمى في تشكيلته المكونة من 26 لاعبا في كأس العالم إذا كان مسموحا بذلك.

وأضاف “لست متأكدا من ذلك بعد لأن الفيفا لم يوضح لنا هذا الأمر، لكني أعتقد أنه من المنطقي أن نفعل ذلك”.