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هولندا تعتزم إعدام أكثر من 200 ألف دجاجة!

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 1:02 صباحًا
مزرعة لتربية الدواجن

مزرعة لتربية الدواجن

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قالت الحكومة الهولندية (الاثنين 26-9-2022) إنها تعتزم إعدام نحو 201 ألف دجاجة في مزرعة بمدينة إيمين الشمالية بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

كانت هولندا قد رصدت 12 حالة من النوع الفتاك للغاية من إنفلونزا الطيور هذا الشهر، بعد اكتشاف عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وعادت الحالات للظهور مجددا في فرنسا بعد أن عانت من أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.

أثار انتشار إنفلونزا الطيور في أنحاء العالم مخاوف الحكومات والمسؤولين عن صناعة الدواجن بسبب قدرتها على تدمير مجموعات من الطيور والتسبب في قيود تجارية بالإضافة إلى خطر انتقال العدوى إلى البشر.

وتعتبر المخاطر على البشر منخفضة، لكن حالات التفشي السابقة بين طيور المزارع تطلبت اللجوء إلى برامج إعدام واسعة النطاق لاحتواء التفشي.

يشار إلى أن  المنظمة العالمية لصحة الحيوان كانت قد أعلنت قبل أيام أنّ بلجيكا رصدت تفشيًا لإنفلونزا الطيور (إتش5إن1) في مزرعة دواجن بالقرب من الحدود مع هولندا.

ونقلت المنظمة الموجودة في باريس عن المعلومات الصادرة عن السلطات البلجيكية التي تفيد بأن المرض تفشى في مزرعة في سينت لورين في إقليم فلاندر الشرقي.

وكانت المزرعة تضم 29919 طائرًا، لكن لم يتم الإدلاء بتفاصيل عن عدد الطيور المصابة أو التي ذُبحت نتيجة التفشي.

في السياق، قالت المنظمة إن هذه هي أول حالة تفش تُرصَد في بلجيكا منذ أواخر أبريل نيسان.

وشهدت فرنسا، الجارة الجنوبية لبلجيكا، عودة لحالات الإصابة بعدما تعرضت لأسوأ موجة من إنفلونزا الطيور على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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