هيئة الأرصاد: صيف 2025 الأكثر حرارة في بريطانيا منذ بدء التسجيلات

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، إن البلاد شهدت أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1884 ومن المرجح الآن أن تشهد طقسا حارا مماثلا في المستقبل بسبب تغير المناخ الذي يساهم فيه الإنسان.

وشهدت دول في جميع أنحاء العالم درجات حرارة قياسية في السنوات القليلة الماضية مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد صيف عام 2024 الآن الأكثر حرارة في العالم على الإطلاق.

وفي أوروبا، ساهمت موجات الحر الشديد هذا الصيف في اندلاع حرائق غابات سقط فيها قتلى في دول منها إسبانيا والبرتغال.

وذكرت الهيئة أن بريطانيا شهدت خلال أشهر يونيو حزيران ويوليو تموز وأغسطس آب متوسط درجة حرارة بلغ 16.10 درجة مئوية خلال العام الجاري، لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 15.76 درجة مئوية المسجل في عام 2018.