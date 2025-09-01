الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة الأرصاد: صيف 2025 الأكثر حرارة في بريطانيا منذ بدء التسجيلات

منذ 7 دقائق
صيف 2025 الأكثر حرارة في بريطانيا

صيف 2025 الأكثر حرارة في بريطانيا

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، إن البلاد شهدت أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1884 ومن المرجح الآن أن تشهد طقسا حارا مماثلا في المستقبل بسبب تغير المناخ الذي يساهم فيه الإنسان.

وشهدت دول في جميع أنحاء العالم درجات حرارة قياسية في السنوات القليلة الماضية مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد صيف عام 2024 الآن الأكثر حرارة في العالم على الإطلاق.

وفي أوروبا، ساهمت موجات الحر الشديد هذا الصيف في اندلاع حرائق غابات سقط فيها قتلى في دول منها إسبانيا والبرتغال.

وذكرت الهيئة أن بريطانيا شهدت خلال أشهر يونيو حزيران ويوليو تموز وأغسطس آب متوسط درجة حرارة بلغ 16.10 درجة مئوية خلال العام الجاري، لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 15.76 درجة مئوية المسجل في عام 2018.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

معهد الشارقة للتراث
ملتقى الشارقة للراوي يقتفي أثر "الرحالة" في يوبيله الفضي
بلدة ألتينا الألمانية
ألتينا.. قصة بلدة ألمانية جعلتها الهجرة نموذجاً للأمل والانقسام
جيم جارموش
غزة تحت القصف
مخرج أمريكي يعبر عن قلقه من تلقي شركة لتوزيع فيلمه تمويلا على صلة بإسرائيل

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية