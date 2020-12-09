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هيفاء وهبي تصدم الجمهور برأيها حول لقاح كورونا …وما علاقة الإيدز؟

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 8:17 مساءً
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماع بسبب رأيها حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ففي الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول بتطعيم كبار السن والكادر الطبي العامل في قسم كورونا، شككت وهبي بفعالية اللقاح.

ورغم الإعلان الرسمي عن لقاح كورونا، وتهافت العالم على الحصول عليه، وتداول بعض الدول اللقاح مجانا لمواطنيها، فإن الفنانة اللبنانية، فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أمس الثلاثاء، بالتشكيك في اللقاح نفسه.

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في “انستغرام”، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

وقالت الفنانة اللبنانية:

حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله.

وانقسمت آراء المتابعين لصفحة هيفاء وهبي، ما بين مؤيد ومعارض، أو حتى ساخر من تصريحها الصادم، خاصة وأنه كل يوم يسقط الآلاف حول العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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