هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بعنوان "ولد"

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ولد”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “ولد” من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد محي، توزيع موسيقي “سادو”، هندسة صوتية سليمان دميان .

ويعرض خلال هذه الفترة للنجمة هيفاء وهبي فيلمها السينمائي الجديد “أشباح أوروبا”، وتصدر الفيلم شباك التذاكر ليلة أمس، الاثنين، بعد تحقيقه لنحو 271.259 جنيه فى أول أيام عرضه.

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، و تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع “عقدة الخواجة” ثم تغير إلى “حجر الإسكندر”، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم “أشباح أوروبا”.