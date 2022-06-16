هيفاء وهبي تعود للساحة الفنية بأغنية وفيلم.. إليكم التفاصيل

يترقب جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي آخر أعمالها الفنية، والتي تتوزع بين أغاني جديدة وأفلام في السينما.

ومنذ أيام انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “قاعدة بتفرج” من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد الصاوي، توزيع هاني يعقوب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

هيفاء وهبي والسينما

عادت هيفاء وهبي مؤخرا للسينما بفيلم يحمل عنوان “أشباح أوروبا” ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، عباس أبوالحسن، والعمل من إخراج محمد حماقي.

وكان من المقرر عرض الفيلم في سباق عيد الفطر الماضي، وفي اللحظة الأخيرة خرج من المنافسة، وتم تأجيل عرضه إثر خلافات شديدة بين هيفاء ومنتج الفيلم محمد محمد الوزيري، أدت لمنع إصدار تراخيص بعرضه تجاريا.

وقال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن عدم حصول الفيلم على التصاريح اللازمة جاء نتيجة خلافات قانونية بين موكلته ومنتج الفيلم محمد الوزيري.

وأوضح المحامي، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع الوزيري لحل الأزمة القانونية بينه وبين موكلته التي لم تحصل على مستحقاتها المالية، ولكنه لم يقدم حلا قانونيا أو وديا وبالتالي وقعت الأزمة.

فيلم “رمسيس باريس”

في السياق، تواصل هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في فيلم “رمسيس باريس”.

ويشارك في بطولة فيلم “رمسيس باريس”، محمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تشكيل عصابي لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.