هيفاء وهبي تكشف وقائع الجلسة في محكمة الأسرة

كشفت النجمة هيفاء وهبي وقائع الجلسة في محكمة الأسرة بعدما تقدّم محمد وزيري بدعوى لإثبات زواجه منها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ودوّنت هيفاء وهبي، “بتاريخ 2/6/2020، كانت جلسة إثبات الزواج التي رافعها م.و في محكمة الأسرة. حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستندٍ رسمي ولا حتى شهود، وقال، عقد الزواج انسرق! القاضي ردّ ان السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال له: معايا عقد، وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم، وتأجّلت لليوم”.

وتابعت هيفاء وهبي في تغريدةٍ ثانية، “اليوم، حضر المحامون وتقدّم محاميه بنسخةٍ مُصوّرة وليست أصليّة من ورقة زواج. طعن محاميّ الخاص بصحّة الورقة المزوّرة وطلب أصل العقد، فردّ محاميه ان الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حالياً (وهو أصلاً واقف برّا مع أخوه وشاهد الزور التالت) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة”.