هيفاء وهبي: “سأفضح لكم أمرًا في القريب العاجل”

وغرّدت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “مرحباً، هناك بعض الأمور التي أريد التحدث عنها، لأنّه الوقت المناسب لأفصح عمّا لا يمكنني أن أخفيه أكثر”.

وتابعت بطريقة غامضة: “لدي قصة سأفصح عنها قريباً”، ذاكرة إسم أحد الفنادق المهمة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى وقت لاحق.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.

يذكر أنه في 5 أيار، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

هذا وكانت خلافات النجمة بمدير أعمالها، بدأت بعد استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور صاحبة “مش قادرة أستنى”، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

Good morning my dear followers💋

I need to talk 😊

There are some things that i can't remain silent about!!

The most appropriate time is the right time!!

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 11, 2020