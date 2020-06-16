هيفاء وهبي في هجوم لاذع على سارق أموالها: “مش خايف من ربّك؟”

تتفاعل الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد أن حررت صاحبة “ملكة جمال الكون” محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد وزيري.

في التفاصيل، نشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أكدت من خلالها أنها لن تسمح لـ”وزيري” بأن يسرق منها ما جنته خلال سنوات من العمل والتعب والمجهود والعطاء الفني.

وكتبت هيفاء في تغريدتها: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!”.

واتهم محامي هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.