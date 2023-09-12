وائل جسار عن خلافه مع صابر الرباعي: كلام في الهوا

كشف الفنان وائل جسار، عن حقيقة خلافه مع صابر الرباعي.

وقال جسار، خلال مداخلة هاتفية في احدى البرامج التليفزيونية “أنه ليس هناك خلاف بينه وبين صابر الرباعي بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية بأنه حدثت بينهما مشاجرة وصلت للتطاول بالأيادي، معقباً :”أعوذ بالله.. صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا”.

وأشار وائل جسار، إلى أنه تعرض لوعكة صحية قبل حفل “روائع الموجي”، بمدينة الرياض حيث غادر الحفل على الفور، وقبل أن تحدث له الأزمة أخبر صابر الرباعي بأنه لم يكن سعيداً، حيث نصحه الأخير بأن يذهب للطبيب المعالج.

كما صرح جسار، أنه يحضر لأغنية جديدة رومانسية باللهجة المصرية، حيث يتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم وسيطرحها خلال الفترة المقبلة.