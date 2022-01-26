وائل جسار ل " صوت بيروت إنترناشونال": لم نعد نعرف أذواق الناس

يلقب المطرب وائل جسار ب” ملك الإحساس”، لما يتمتع من دفء في صوته وأغنياته التي دخلت قلوب الناس في العالم العربي من خلال أغنيات قدمها على مدار أكثر من خمس عشرة سنة. وقبل أيام أطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان ” عيان”.

فماذا يقول وائل جسار ل ” صوت بيروت إنترناشونال” عن هذا العمل ” هذه الأغنية من كلمات محمد القياتي وألحان محمد يحيى وقام بتوزيعها موسيقيا هادي شرارة الذي أتعاون معه للمرة الأولى، وهي إيقاعية وجديدة على مسيرتي الغنائية. واخترتها بهدف التنويع والحمد الله الأصداء إيجابية رغم أنها صدرت من أيام قليلة وهي من إنتاج شركة ” تراست ميديا” لصاحبها حمدي بدر، ويتابع وائل كلامه قائلا ” هذه المرة سيكون الدعم عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي، وجار البحث حاليا عن إدارة جديدة لتتولى حساباتي على السوشيل ميديا لأننا نعيش في عصر التكنولوجيا.

وعما إذا كان لديه أعمال جديدة أكد جسار أنه بصدد التحضير لأغنية رومانسية وهناك تواصل مع عدد من الملحنين المصريين ومنهم وليد سعد ومديان وذلك بهدف الحصول على عمل مميز. كذلك يوجد تواصل مع عدد من الملحنين اللبنانيين وإذا عثرت على أغنية رومانسية باللهجة اللبنانية سأصدرها قبل المصرية.

وبما أنه شارك قبل فترة في إحدى حفلات “موسم الرياض” الذي يقام في المملكة العربية السعودية أشار الى أنه أحيا حتى الآن أربع حفلات في السعودية اثنتان في الرياض ومثلهما في جدة ” وأنا سعيد بمحبة الجمهور الخليجي عامة والسعودي خاصة وبدوري أبادله هذه المحبة وأود أن أشكر كل القائمين على هيئة الترفيه في السعودية على إستقبالهم الرائع.

وعن حفلاته المقبلة قال ” يوجد حفلة في دبي بمناسبة عيد الحب وكان من المقرر أن أحيي حفلتين أخريين في هذه المناسبة واحدة في الأردن والثانية في تونس لكن بسبب انتشار جائحة كورونا مجددا تم تأجيل كل شيء. وعن رأيه بالساحة الفنية في الوقت الراهن قال ” الوضع الفني في العالم العربي مهزوز ولم نعد نعرف أذواق الناس والأشياء التي تريد أن تسمعها لذلك نحن نرى أن ” القفشات” هي التي تنجح وآخرها ” الغزالة رايقة” وأعتقد أي أغنية يتم تسليط الضوء عليها ودعمها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تنجح. وعن غياب بروز نجوم جدد منذ سنوات عديدة أوضح ” نحن نحتاج إلى وجوه جديدة لنشعر بالمنافسة لكن للأسف هناك ظواهر تصعد قليلا بسبب السوشيل ميديا لكنها تغيب بعد فترة، فنحن نحتاج إلى دماء جديدة في الفن لتتقدم إلى الصفوف الأمامية.