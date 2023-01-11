وائل جسار: ميريام فارس لا تعني لي شيئاً

قبل أسابيع أطل المطرب وائل جسار في أحد البرامج التلفزيونية في السعودية وعندما سئل عن أغنية النجمة ميريام فارس الخاصة بكأس العالم كان له تصريح أثار استياء واسعا لدى الجمهور.

ولمعرفة خلفيات كلامه كان ل ” صوت بيروت إنترناشونال” هذا الحوار مع وائل جسار الذي قال “ميريام فارس لا تعني لي شيئا ولست متحاملا عليها، لكن عندما أظهر في وسائل الاعلام وأسأل عنها أجاوب ولا أتهرب”.

وفي ما خص كلامه ضد أغنية ” توكو تاتا” التي أدتها كتريو مع النجمين العالمين نيكي ميناج ومالوما من أنتاج الفيفا وخصصت لمشجعيها في بطولة كأس العالم الذي أقيم في قطر.

أكد أنه في اللقاء تحدث عن ميريام وقال إن صوتها جميل وتملك جماهيرية لكن اعتراضه كان على عدم الحشمة في ملابسها وأضاف “نحن عرب وأنا أفتخر بتمسكي بالعادات والتقاليد وهي ليست الوحيدة التي ترتدي ملابس غير محتشمة فهناك الكثيرات غيرها في الوسط الفني وهذا لا يجوز”.

وتابع “هذا كل ما قصدته في كلامي ولم يكن هدفي الإساءة اليها وقد اتخذت قرارا بعدم الحديث عن أي فنان في وسائل الاعلام لأن الأمور تأخذ إلى مكان آخر”.

أما عن فاجعة سلطان الطرب جورج وسوف بوفاة أبنه البكر وديع فقال” هذه مصيبة كبيرة وأنا أعزيه وأعزي أهل بيته وهذا المصاب ليس سهلا على أبو وديع الذي ارتبط اسمه باسم ابنه الراحل، أطلب من الله أن يصبره.

وبخصوص تكريمه في السعودية قبل أيام من وفاة أبنه أوضح أن هذه هي سنة الحياة وتكريم أسطورة مثل جورج وسوف أمر واجب على كل النجوم العرب وما حصل أمر جميل جدا ولم يكن أحد يحسب ما تخبئ له الحياة الغدارة.

وأخيرا يقول وائل جسار عن جديده الفني أنه بصدد الاستماع الى عدد من الأغنيات المصرية واللبنانية ليختار الأنسب كي يطرحهم في الأسواق في الوقت المناسب.