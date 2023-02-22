وائل كفوري يدخل القفص الذهبي؟

تداولت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن دخول الفنان وائل كفوري القفص الذهبي مرة أخرى من سيدة مغربية تدعى السيدة ماجدة أليموس.

وأوضحت الأخبار أنه من المقرر أن يتزوج الثنائي مدنيًا في قبرص، وتحديدًا في يوم 23 من الشهر الجاري بسبب اختلاف ديانتهما وسط الأصدقاء والمقربين.

وكانت رصدت بعض العدسات وجود ماجدة مع كفوري في حفلتيه في أبو ظبي ودبي، وانتشرت أنباء عن إهدائه لها سيارة فخمة.

وحتى الآن لم يؤكد كفوري أو ينفي حقيقة زواجه الذي انتشر ولا يزال ملتزمًا الصمت.

وعلاقة ماجدة أليموس بوائل كفوري ليست بالجديدة، إذ جمعت قصة حب بين الثنائي منذ عام 2004 وحتى عام 2005 وعارض أهل الثنائي تلك العلاقة وانتهت وقتها “إعلاميًا”.

وتحدّث كفوري من قبل عن قصّة حبه الأولى مرتين، ففي عام 2005، قال كفوري إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغنياته العاطفية.

ومرة أخرى خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة من دون ذكر أي تفاصيل.

وكان كفوري متزوجًا من أنجيلا بشارة وانفصل عنها في عام 2019، بعد 8 سنوات من الارتباط.