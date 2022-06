واشنطن تطلب من سفاراتها.. عدم إعادة نشر تلك التغريدة

الهجمات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية تستمر للأسبوع الثاني، وسط قصف عنيف لا يُفرق بين اي شيئ، وبعد فترة وجيزة من اشتعال النيران في اكبر المحطات النووية في أوكرانيا جراء القصف، تشهد وزارة الخارجية الأميركية لحظات من الإرباك والغموض.

فبعد أن أعلنت السفارة الأميركية في كييف على حسابها الرسمي على تويتر أمس “أن قصف محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والواقعة جنوب شرق البلاد، يعتبر جريمة حرب، وأن الرئيس الروسي بوتين يتمادى في ممارسة لعبة الترهيب هذه”، بدأ آلاف المسؤولين الغربيين يعيدون تغريدها.

لكن الغريب في الأمر أن وزارة الخارجية طلبت على ما يبدو لاحقا من السفارات الأميركية في أوروبا، عدم مشاركة تلك التغريدة على الإطلاق.

بحيث نشر صحافيون أميركيون منهم مراسلة “سي أن أن”، و”أن بي سي” أيضا، أن الخارجية أرسلت رسائل عاجلة إلى السفارات المنتشرة في أوروبا طالبة منها عدم إعادة مشاركة تلك التغريدة.

إلا أن الأسباب لم تتضح، وظل الغموض يلف تلك الرسالة الغريبة.

The State Department has sent an urgent message to US embassies throughout Europe urging them NOT to retweet U.S. Embassy Kyiv’s tweet calling Russia’s attack on the EU’s largest nuclear plant in Ukraine “a war crime,” according to an internal message obtained by NBC's @Abs_NBC

