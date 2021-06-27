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واقعة غريبة.. أصغر أم فى بريطانيا تبلغ من العمر 12 عامًا

27 - يونيو - 2021
طفل رضيع (تعبيرية)

طفلة (تعبيرية)

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أثارت واقعة غريبة القلق في بريطانيا، حيث سجلت، الأحد، حالة ولادة لأصغر أم في سجلاتها، حيث لم تتجاوز الـ11 من العمر.

وذكرت صحيفة ‘ذى صن’ البريطانية الأربعاء أن الفتاة، التى تعيش فى شمال لندن وكانت فى مدرسة ابتدائية عندما حملت، ولدت طفلتها نهاية الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن والد الطفلة الرضيعة يبلغ 13 عامًا، وهو فى العام التاسع فى مدرسة أخرى.

وقال مصدر للصحيفة إن الطفلين كانا على علاقة منذ أكثر من عام ، فيما قال والد الطفلة ، فى تصريحات صحفية – إنه انهار عندما علم بحمل ابنته، مشيرا إلى أن الأمر كان بمثابة صدمة كبيرة له.. بكيت كأى أب فى موقفى، ما الذى يسعك أن تقوله؟ .

وأضاف إنه إمر محزن، ولكن لا تستطيع العودة إلى الوراء، يمكنك فقط المضى قدما إلى الأمام ، مؤكدا أنه شعر بالرعب عندما وجد صورة ابنته وصديقها وطفلتها على الصفحة الأولى لصحيفة ‘ذى صن’ هذا الصباح، لكنه أصر على أنه لم يشعر بالخجل بل إنه فخور بابنته .

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