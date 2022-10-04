واقعة غريبة.. رقم خيالي لعدد رابحي "اليانصيب" في الفلبين

في واقعة غريبة من نوعها أثارت ضجة واسعة في الفلبين، فاز 433 شخصا بالجائزة الكبرى في سحب “اليانصيب”، التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار.

وهذا أكبر عدد من الأشخاص الذين فازوا على الإطلاق بجائزة اليانصيب الكبرى في الفلبين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت التركيبة الفائزة من الأرقام في نهاية الأسبوع الماضي، عبارة عن سلسلة من الأرقام التي كانت جميعها مضاعفات تسعة.

ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الفلبيني، كوكو بيمنتيل، إلى إجراء تحقيق في النتائج “المشبوهة”.

ويختار المشاركون في اليانصيب، 6 أرقام (بين الرقمين 1 و55) للفوز بالجائزة الكبرى، ويجب أن تتطابق جميع أرقام اللاعب الستة مع تلك التي يتم الإعلان عنها رسميا.

وقال بيمنتل بينما دعا إلى إجراء تحقيق في نتيجة اليانصيب غير العادية: “ألعاب اليانصيب هذه مرخصة من جمهورية الفلبين، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على نزاهة ألعاب القمار هذه”.

والأحد، سعى المدير العام لمكتب اليانصيب الخيري الفلبيني، ميلكيادس روبلز، لطمأنة الجمهور، قائلا إن “سحب الأرقام الفائزة لا يمكن التلاعب به”.