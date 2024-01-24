واقعة مضحكة: أغراه صحن برياني فعدل عن اﻻنتحار من فوق جسر

تمكن الشرطة في وﻻية كلكتا الهندية، إقناع رجل ضاقت به الحياة فتسلق أحد الجسور، رغبة في الانتحار، بالعدول بعد وعده بوجبة برياني ووظيفة.

وبالعودة إلى الخبر، قام شاب من كلكتا ضاقت به الحياة بتسلق أحد الجسور يريد الانتحار لكنه نزل لاحقاً بعدما أقنعته الشرطة بأنها ستقدم له وجبة برياني ووظيفة.

وقال أحد الضباط إن رجال الشرطة في مدينة كلكتا الهندية اضطروا إلى تقديم وعد بالتوظيف وإغراء رجل في العقد الرابع من عمره، بوجبة من البرياني لإقناعه بالنزول من الجسر الذي تسلقه بنية الانتحار لإنهاء حياته

كما أضاف الضابط من محطة كارايا إن الحادث وقع بعد الظهر قبل يومين مما تسبب في تعطيل حركة المرور في أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما لمدة نصف ساعة تقريبا.

كذلك أوضح أن الرجل، الذي تم التعرف عليه لاحقًا على أنه من سكان المنطقة يبلغ من العمر 40 عامًا، تعرض لضغوط نفسية شديدة بعد انفصاله عن زوجته وقيود مالية متزامنة بسبب خسائر في أعماله، ، حسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

بدأت القصة في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم أمس، عندما كان يصطحب الرجل ابنته الكبرى إلى مدينة العلوم على دراجته، ثم توقف فجأة بالقرب من الجسر وأخبرها أن هاتفه المحمول سقط في مكان ما على الطريق وكان يحاول العثور عليه، وتركها واقفة على الطريق وتسلق الجسر ثم هدد بالقفز منه”.

وبعد حضور فريق من مركز الشرطة المحلي إلى جانب أفراد من مجموعة إدارة الكوارث بشرطة كلكتا وإدارة الإطفاء بدأوا في التحدث معه، وقال الشرطي “تحدثنا مع ابنته لفهم المشكلة وبناء على ذلك خططنا للحديث لإقناعه بالعدول عن الفكرة.. وأخيرا، بعد أن قدمنا العروض، وافق على النزول”.







