واقعة نادرة في مباراة بولندا.. ضبط لاعب فرنسا بـ"الجرم الكروي"

شهدت مباراة فرنسا وبولندا، الأحد، في دور الـ16 لمونديال قطر، واقعة نادرة وغريبة كان بطلها قلب الدفاع الفرنسي جول كوندي.

وبعد مرور 41 دقيقة كاملة من عمر اللقاء، اكتشف مساعد الحكم، بالصدفة، سلسلتين ذهبيتين يرتديهما نجم دفاع برشلونة.

واكتشف “التجاوز” قبل تنفيذ كوندي، 24 عاما، رمية تماس، حيث استدعي أحد أفراد الطاقم التدريبي لمنتخب الديوك، ليقوم في عجلة بفك السلسلتين الذهبيتين من عنق اللاعب الشاب.

وعادة ما يتم التفتيش على مثل هذه “الممنوعات” قبل المباراة، أو قبل دخول اللاعبين البدلاء، لكن يبدو أن اللاعب الفرنسي أخفاهما تحت قميصه وقد ظهرا أثناء الركض خلال المباراة.

ولا تسمح قواعد الاتحاد الدولي بارتداء اللاعبين أي حلي داخل الملعب لأغراض السلامة.

ووفقا للقواعد، يجب على لاعبي كرة القدم عدم ارتداء السلاسل أو الأساور أو الخواتم أو أو أي نوع من المجوهرات أثناء المباريات. كما يحظر ربطها بالجسم بأي نوع من الأشرطة اللاصقة.

وفي حال تم اكتشاف أيا من تلك الأشياء، يطلب الحكم أولا من اللاعب خلعها، وإذا رفض أو تلكأ يحصل على بطاقة صفراء، ولا يسمح له بالاستمرار في الملعب إلا بعد خلعها.