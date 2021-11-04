والدة مرتكب جريمة الإسماعيلية تنفي معلومة متداولة عن الضحية

مثلت والدة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية، أمام النيابة العامة في مصر، نافية معرفتها السابقة بالقتيل.

وأكدت الوالدة أنه لا صحة لما هو متداول بشأن سبب ارتكاب حادث ذبح الشاب وعلاقته بوالدة الجاني وشقيقته”، وقالت إن نجلها يعاني من أزمات نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة وأنه سبق وتم احتجازه في أحد مراكز مكافحة الإدمان.

واستدعت النيابة العامة والدة الجاني وشقيقته، واستمعت على مدار ساعة لأقوالهم، وواجهتهم بالمتهم، والذي نفى هو الآخر، قيامه بارتكاب الواقعة بغرض الدفاع عن شرفه كما كان يدعي وقت وقوع الحادث المأساوي.

ووقعت الجريمة عندما أقدم رجل على ذبح شاب في أحد الشوارع الرئيسية، ثم السير برأسه في محاولة للهروب، لكن عدد من الأهالي استطاعوا الإمساط به.

وأثناء فرار المتهم قام بإصابة شخصين آخرين باستخدام سلاح أبيض مما أثار حالة من الذعر والرعب بين الأهالي.