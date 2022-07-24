والد حسام حبيب: اللهم انصره ده أخلاقه زي الملايكة

شارك حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا يدعو فيه لنجله.

وكتب والد الفنان حسام حبيب قائلًا: “والله مش عشان ابني، ده أخلاقه زي الملايكة، أنا شخصيا بتعلم منه”، متابعًا: “اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحميه كما حميت إبراهيم من النار”.

وأضاف: “قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا، الله ناصرك على كل مفترى كداب وعلى ناكر الجميل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.

وفي سياق متصل، تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الأيام الماضية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم (٣٢٠٦٨) ضد الفنان حسام حبيب.

وقال ياسر قنطوش، في بلاغه المقدم للنيابة العامة: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من أحد المعارض، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك على حساب المعرض وهذا بعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها.

وتابع البلاغ: ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض قيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه وقام باستخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ (مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣-سلندر-بنزين-أسود) لوحات معدنية /ل ق و ٢٧٣ وحدة مرور مصر الجديدة.

واستكمل البلاغ: عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه بدون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة لها من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما.

وأضاف البلاغ: عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق وتم إيقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا.

وقال البلاغ: أيقنت الشاكية أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المشكو في حقه حيث أنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة او نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة.

وتابع البلاغ: استخدام المشكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلا العلاقة الزوجية بينهما واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائة على السيارة.

وطالبت شيرين في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.