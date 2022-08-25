والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

لا تزال التّلميحات بين الفنانين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مستمرّة بشكلٍ مباشر وأمام العلن.

فبعد تصريح شيرين الذي قالت فيه “الأسد مراته بتاكله” ردًّا على حسام الذي قصدها بعبارة “الأسد لما يغيب الغابة تسيب”، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسام أثناء قضائه إجازته الصيفية في الساحل الشمالي وهو يضحك بسخرية على ما قالته شيرين. ويظهر في الفيديو أنّه استقبل الأمر بسخرية واستهزاءٍ شديدين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تشهد علاقة الثنائي بعد انقطاعها توترًا وجدلاً واسعين. ولا المرّة الأولى التي يتدخّل فيها والد حسام حبيب بوجه شيرين.

فمن جانبه، سخر حسين حبيب (والد حسام) من تصرّف شيرين على مسرح قرطاج بعدما قبّلت يد الطبيب المعالج لها.

وقال، عبر منشور كتبه على “فايسبوك”: “امتا المريض يبوس ايد الطبيب.. ساعات الطبيب يبقى هو الداء”.

وقبّلت شيرين يدّ طبيبها في حفلتها في مهرجان قرطاج في تونس تقديرًا منها لتشجعيه لها والوقوف بجانبها واعتبارها أنّها كانت “ميّتة” لولا مساندته لها.