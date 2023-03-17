والد ميسي يكشف.. ما حقيقة طلب نجله 600 مليون يورو للانتقال إلى الهلال؟

ردّ خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل، على التقارير التي أشارت إلى أن الأخير طلب 600 مليون يورو من أجل الموافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع العملاق الباريسي في صيف العام 2023.

كانت وسائل إعلام، أبرزها برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهير، قد تحدثت عن عرض الهلال راتباً سنوياً يبلغ 300 مليون يورو للتعاقد مع ميسي، ثم رفعه النادي السعودي إلى 350 مليون يورو، مشيرةً إلى أن والد اللاعب طلب الحصول على 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

💣"MESSI jugaría en ARABIA SAUDÍ si COBRA MÁS que CRISTIANO" 💰"El padre de Leo le ha pedido 600 MILLONES € al Al-Hilal" 🚨EXCLUSIVA de @JaimeAstrain en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Bq8XvNCbEZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2023