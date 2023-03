وثيقة سرية مكتوبة.. قنبلة جديدة في قضية نيغريرا و برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، وثيقة سرية بين برشلونة وخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة عقد اتفاقا سريا بشكل كامل مع نيغريرا، لم يكن يعرفه حتى نجل النائب السابق، الذي كان يعد التقارير الصغيرة التي تطلب عن الحكام.

❗In one of the reports Negreira's son provided to Barcelona on Antonio Mateu Lahoz, he was described as someone motivated by the pressure of the environment and that he tries not to disturb Barça's passing lanes when he officiates matches.

• To begin with Lahoz was described… pic.twitter.com/A28qqb8sjV

