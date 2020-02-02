fbpx
فنون ومنوعات

وجدها الغواصون.. جثة داخل قفص تثير الهلع! (صور)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صادف جموعة من هواة الغوص شمال منطقة قيال على سواحل محافظة تبوك السعودية جثة داخل قفص معدني غارقة في مياه البحر، وتسبب المشهد الجثة المحبوسة بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات المحلية على الفور.

 

المزيد من الأخبار

بطل الجوكر ينتقد «العنصرية الممنهجة»: أشعر بالخجل، المرشحون…

صلاح يهزم رونالدو ويهدد عرش ميسي

وعلى الإثر تحرّك عناصر “حرس الحدود”، واستخرجوا القفص الحديدي. وبعد فتحه وجدوا فيه هيكلاً عظمياً بلاستيكياً، لجسم إنسان “دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان”، بحسب “عكاظ”.

وثُبّت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، ما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

هكذا “يرتاح” الأطباء بمستشفيات كورون

فنون ومنوعات

السجن 99 عاما لمغني راب استأجر قاتلا محترفا لقتل والدته

فنون ومنوعات

رقمان جديدان مميزان لرونالدو مع يوفنتوس

فنون ومنوعات

الإمارات.. المزاح حول الإصابة بكورونا ممنوع قانونا