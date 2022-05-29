وجهة مفاجئة.. مستقبل كريستيانو رونالدو يثير الجدل

لا زالت التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يثير الجدل، حيث يبدو أن صيف 2022 قد يحمل وجهة مفاجئة لرونالدو نجم مانشستر يونايتد بعد عام من عودته للشياطين الحمر.

وتتناثر تقارير صحفية حول تفكير رونالدو في مغادرة يونايتد خلال الصيف المقبل، خاصة بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم تمسك الهولندي إيريك تين هاج المدرب المستقبلي لليونايتد بخدمات اللاعب المخضرم.

وكشفت صحيفة “مانشستر إيفنينج نيوز” البريطانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو يدرس إعادة اللاعب إلى فريقه الأسبق ريال مدريد.

فضلا عن ذلك، فإن مينديز، قد يأخذ خطوة مفاجئة، ويبحث انتقال رونالدو لصفوف بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في الميركاتو الصيفي، مستغلا إمكانية رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن العملاق البافاري صوب برشلونة.

وحال فشلت محاولات إعادة رونالدو إلى ريال مدريد، فإن بايرن ميونخ يمكنه أن يشكل خيارا مثاليا للدون البرتغالي، كونه أحد الفرق المنافسة بشكل دائم على لقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يسعى اللاعب للتتويج بها للمرة السادسة في تاريخه، قبل الاعتزال.

ورغم أن بايرن ميونخ يرفض بشكل علني رحيل ليفاندوفسكي إلا أن التقارير الواردة عن قرب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني من ليفربول وإصرار ليفا على الانتقال للبارسا تجعل كل الاحتمالات واردة بالنسبة لصفقة رونالدو والبايرن، بحسب الصحيفة البريطانية.

تقرير الصحيفة البريطانية أثار حالة من الجدل، خاصة حينما أشار إلى أن مينديز هو وكيل أعمال قادر على تحويل المستحيل إلى ممكن، سواء فيما يخص إعادة رونالدو إلى الريال او انتقاله صوب بايرن، بدليل أنه لعب الدور الرئيسي في صفقة الدون ويوفنتوس عام 2018.

يذكر أن رونالدو (37 عاما) عاد إلى مان يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، وذلك بعد حقبة أولى استثنائية بين 2003 و2009، شهدت تحقيقه لمختلف البطولات مع الفريق