وداعاً “شبل يام”.. حزن شديد في الكويت على وفاة المنشد الصغير حسين العجمي

توفي اليوم في الكويت، المنشد الصغير حسين العجمي، والذي كان قريباً جداً من قلوب الكويتيين، نتيجة تعرضه لحادث سير مفجع.

وقد أكد محمد راشد العجمي، عبر حسابه على تويتر، وفاة ابن خالته، المنشد الكويتي الصغير حسين العجمي.

وقال ر”اشد”، عبر حسابه: “الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيعا لوالديك وإخوانك، دعواتكم يا إخوان له”.

وكان “راشد” كشف منذ أيام الحالة الصحية للمنشد حسين العجمي، المعروف بـ “شبل يام”، (10 أعوام)، أن ابن خالته في حالة غيبوبة بالعناية المركزة، بعد تعرضه لحادث مروري منذ 5 أيام.

و”شبل يام” هو منشد كويتي لديه شهرة واسعة على مواقع التواصل، التي ينشر من خلالها مقاطع ينشد من خلالها شيلات خليجية تحقق نسب مشاهدات كبيرة.

وقال “راشد” منذ أيام، إن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف مع وجود تجمع دموي في الرأس، وعلاماته الحيوية ليست مستقرة.

كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على التوجيه بعلاج حسين العجمي في المستشفى التخصصي بالرياض، وقال “إن هذه المكرمة ليست غريبة على الملك سلمان”.

وأوضح العجمي تفاصيل حادث “شبل يام” قائلاً، إنه اصطدم بجسم صلب أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقُّف القلب مدة 4 دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لافتًا إلى أن النزيف استمر عدة أيام.

الله يرحمك يا حسين اوجعتنا 💔💔 بنشتاقلك والله يجعلك شفيع لوالديك واخوانك دعواتكم يا اخوان له 💔🙏🏻#شبل_يام pic.twitter.com/4e5mgyMoX2 — محمد راشد العجمي (@MRMkuwaiti) February 23, 2022