ودعوا صالونات التجميل... إليكم وصفات طلاء تقوية الأظافر

يمكن أن يؤثر الأكريليك أو جل الأظافر أو الطقس البارد أو حتى الطقس العام وعوامل التقدُّم العمر على صحة الأظافر ويؤدي إلى تقشُّرها وكسرها، لكن باستخدام طلاء تقوية الأظافر الطبيعي ستحصلين على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات الأساسية التي ستجعل أظافرك؛ أكثر صلابة وقوة وصحة.

فوائد استخدام طلاء تقوية الأظافر

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتلف بها الأظافر. لكن باستخدام طلاء تقوية الأظافر الطبيعي فقد تستعيدين الصحة المثلى لها مع “تجديد العناصر الغذائية المفقودة واستعادة الكيراتين اللازم للحفاظ على نمو أظافرك وصحتها”، بحسب خبراء التجميل في تصريحات لموقع Byrdie للعناية والجمال.

وباستخدام المكونات الطبيعية الصحيحة يمكنك البدء في رؤية أظافر أقوى في غضون أسبوعين فقط من التطبيق، وعادةً ما يكون ذلك قبل ذلك بكثير.

ومن أفضل وصفات طلاء الأظافر الطبيعي لتقوية الأظافر، ما يلي:

1- وصفة مقوي الأظافر بزيت الزيتون البكر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم (إضافة اختيارية)

التعليمات:

اخلطي المكونات في وعاء ثم انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10 دقائق. بهذه الوصفة ستتغذى الأظافر بعمق بسبب خصائص الترطيب والتقوية لزيت الزيتون وقوة الليمون المطهرة.

كذلك فإن إضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم إلى الوصفة وعمل عجينة به ستجعل طلاء تقوية الأظافر أكثر فاعلية، إذ يحتوي الثوم على السيلينيوم الذي يعزز نمو الأظافر ويقويها بالإضافة إلى فيتامين هـ.

ولتحقيق النتائج الأمثل، كرري تطبيق هذه الوصفة على أظافرك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

2- قناع مكثف لتقوية الأظافر بزبدة الشيا

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

قطرتان من زيت الورد العطري

التعليمات:

امزجي كل المكونات في الوعاء ثم ضعي القناع على اليدين والأظافر مع التدليك لبضع ثوانٍ. ثم غطي يديك بقفازات قطنية واتركيها لمدة 20 دقيقة. ويوصى بإجراء هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لأظافرك.

3- وصفة زيت الجوجوبا لتسريع نمو الأظافر

بحسب موقع Harper’s Bazaar للمرأة، تأتي هذه الوصفة باستخدام زيت الجوجوبا الغني الذي يغذي الجلد ويعزز نمو الأظافر، وبالتالي فهو يساعد في إصلاح قوة طبقة الظفر الخارجية.

كما أنه بإضافة زيت شجرة الشاي المطهر لهذه الوصفة من الطلاء الطبيعي لتقوية الأظافر، ستحصلين على خاصية إضافية لمنع الفطريات.

المكونات:

200 غرام زيت الجوجوبا الطبيعي

1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي

التعليمات:

يُصب زيت الجوجوبا وزيت شجرة الشاي في زجاجة زجاجية فوق بنفسجية داكنة لكي تمنع تفاعُل الضوء مع المزيج بداخلها.

وللاستخدام احرصي عند موعد النوم على وضع قطرة من الزيت على كل ظفر من أظافر اليدين والقدمين ودلكي بها الجلد الزائد حول كل ظفر بشكل دقيق.

هذا المزيج فعال لأن البشرة السليمة تساوي الأظافر الصحية القوية وغير القابلة للكسر بسهولة عند كل استخدام. كما أن زيت الجوجوبا يغذي البشرة ويعزز نمو الأظافر ويساعد في إصلاح قوة طبقة الظفر الخارجية ما يمنعها من التشقق.