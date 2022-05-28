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وديع الشيخ مُلَاحق قضائياً!!

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2022 7:02 مساءً
وديع الشيخ

وديع الشيخ

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أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع مذكّرة بحث وتحر لمدّة 30 يوماً بحقّ الفنان وديع الشيخ، وذلك على خلفية إشكال حصل الأسبوع الفائت في منطقة الحازمية تخلّله إطلاق نار مع المدعو جاد المصري، وفقاً لما أفاد به موقع “الفن”.

ولفت الموقع الى أن “وديع الشيخ سافر الى كينشاسا في الكونغو قبل صدور المذكرة”.

يشار إلى أن المذكرة أتت نتيجة إشكال كبير بين الفنان وديع الشيخ وشقيقه ومرافقيه والشاب جاد المصري تخلله ضرب وإطلاق نار من قبل الشيخ ومرافقيه، في منطقة الحازمية بجانب صالون “سوليدير”.

وأفاد أحد الشهود على الحادثة أن “مرافقي وديع الشيخ وعلى رأسهم شقيقه أكرم الشيخ وشخص آخر يدعى هادي يحمل مسدسًا بيده، الملقب بالـ “سيسكو” أغلقوا الطريق الخلفي لسيارة المصري، وقد نزل من سيارة أخرى وديع الشيخ الذي قام بالصراخ على المصري”.

وعقب الإشكال قام المصري برفع بدعوى في مخفر “فرن الشباك” وطلب منه الادعاء أمام النيابة العامة في جبل لبنان يوم الاثنين.

 

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