لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده

خرج الفنان اللبناني وديع الشيخ عن صمته، لأول مرة بعد وفاة والده بشكل مفاجئ منذ أيام متحدثاً عن حقيقة ما حصل معه.

ونشر وديع عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام بيانا، شكر من خلاله كل من واساه بمصابه واعتذر عن عدم تمكنه من الرد على الجميع.

وجاء في بيان وديع: “يشكر الفنان وديع الشيخ كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة بالأخص من شاركه مصابه الأليم إن كان حضورا أو من خلال اتصال هاتفي، كما يعتذر الفنان وديع الشيخ عن عدم رده على أغلب الاتصالات التي وردته.”

وتابع البيان مشيرا إلى الأخبار التي تم تناقلها عن سبب الوفاة: “ويؤكد المكتب الاعلامي للفنان وديع الشيخ أن جميع الأخبار المتناقلة في الاعلام في الآونة الأخيرة عن سبب وفاة والده هي أخبار كاذبة هدفها تشويه سمعة الفنان.”

وختم البيان: “يعتذر الفنان وديع من جمهوره على تأجيل جميع الحفلات التي كانت مقررة حتى إشعار آخر، مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله أن يبعد هذه المصائب عن الجميع.”