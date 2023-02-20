ورد الخال لصوت بيروت إنترناشونال: دوري محرك أساسي في "للموت ٣"

تنشغل الممثلة اللبنانية ورد الهال منذ أشهر بتصوير دورها في مسلسل “للموت ٣” الذي سيعرض في رمضان المقبل من بطولة ماغي بوغن ودانيلا رحمة ومجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين والسوريين وعن دورها الذي دخل حديثا على الحزء الثالث من هذا العمل الدرامي الناجح تقول الخال لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “أنا سعيدة جدا بدوري في مسلسل “للموت٣” لكني لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيله لكني أؤكد أن شخصيتي لها دور كبير ومحرك أساسي في حياة “سحر وريم” وسأكون إمرأة شخصيتها قوية تؤثر بالأحداث.

وعن كواليس دورها في المسلسل، أشارت إلى أنّ “الدور الذي تلعبه جريء، وهو العامل الأساسي لموافقتها على المشاركة بالعمل، ثم يأتي بعد الدور النجاح الذي حققه العمل في الموسمين الماضيين، معتبرة أنّ السبب الرئيسي لمشاركتها في العمل هو الدور ومساحته.

وتابعت: “قطع المسلسل شوطاً كبيراً من المغامرة في الجزئين الماضيين؛ لكن الجزء الثالث أيضاً يُعتبر مغامرة”.

واسترسلت: “لو لم تتوفر فكرة جديدة للعمل، لما فكّر القائمون عليه في جزء ثالث، لأنّ ذلك سيكون مستوى عاليا من المخاطرة”، وفق تعبيرها، متمنيّة أن يكون الجزء الثالث “أفضل في المستوى؛ خاصّة أنّ فريق العمل بأكمله بذل قصارى جهده”.

وعن كواليس التصوير كشفت أنّ “هناك تناغماً بينها وبين النجمتين ماغي بوغصن، ودانيلا رحمة”.

واستطردت: “ماغي تجمعني بها صداقة، ودانيلا التقيت بها أول مرة خلال العمل، لكن نشأت بيننا صداقة وكيمياء بشكل سريع”.

وتؤكّد أن “النجمتين اللبنانيتين متحمستان للشخصية التي أقدمها؛ لأن دوري هو المحرك الأساسي للعمل في الجزء الثالث وهو ما سيراه الجمهور على الشاشة”.

أمّا عن الدراما المصرية، وسبب غيابها عنها بعد مشاركتها في مسلسلين هما: “أسمهان”، الذي كان إنتاجا مصريا سوريا، ومسلسل “نكدب لو قولنا مبنحبش” مع الفنانة المصرية يسرا، قالت “أتمنى المشاركة في أي عمل مصري؛ فرغم أنَّ مسلسل “أسمهان” كان إنتاج سوري -مصري إلا أنني لمست مستوى احترافي عالي؛ لأن مصر هوليود الشرق ومتقدمة في صناعة السينما والدراما وستضيف لي كممثلة”.

وحول موقفها من المنافسة، ترى أنّ المنافسة تجعل الشخص يظهر أفضل ما لديه دائماً، وتضيف: “المنافسة شيء أساسي في مجالنا، وليس هناك أجمل من المنافسة عندما تكون على مستوى احترافي؛ فليس من الضروري أن تكون كل منافسة ذات فائدة”.

وتلفت إلى عَرْض الفنان حياته الشخصية كاملة على منصات التواصل الاجتماعي يعطي الحقّ للأشخاص العاديين للتدخل في حياته؛ لذلك يجب على الفنان ألا يشارك كواليس حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

أمّا على الصعيد العام، فتمنّت الخال أنْ “يعمّ السلام على الأرض بعد كارثة الزلازل التي هزت تركيا وسوريا ولبنان، وأن يتفهم بعض القادة الذين يتحكمون في زمام أمور الكرة الأرضية أنه لا شيء سيفيد وسط كل هذه المصائب التي تحدث في العالم”.