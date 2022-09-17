ورطة جديدة تلاحق شيرين

عادت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لتتصدر الواجهة مجدداً بأزمة جديدة، حيث يطارد الحظ العاثر شيرين، فلا تكاد تتخطى مشكلة إلا لتجد نفسها في ورطة جديدة.

بعد أيام من تعافيها من الانفصال عن زوجها الفنان حسام حبيب، تعرضت شيرين لأزمة جديدة، تهدد صدور ألبومها الجديد، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة تسريب نسخة أولى من تسجيل أغنيتين كان من المقرر إدراجهما في الألبوم.

لم تعرف النجمة شيرين عبدالوهاب مصدر التسريب حتى الآن، ولم تكشف عن موقفها من الأزمة هل ستحذف الأغنيتين أم تتمسك بطرحهما ضمن الألبوم.

فوجئت شيرين بتسريب أغنية بعنوان “ماضينا” وبعدها تم تسريب أغنية “واتأخر عتابنا”، وبدا واضحاً أن التسريب تم داخل دائرة معارفها الصغيرة، التي كانت محيطة بها وقت التدريب على الأغنيتين، حيث يظهر صوتها بجودة ضعيفة بعكس تسجيلات الاستديو.

حسام حبيب وتسريب أغنيات شيرين

كانت شيرين عبدالوهاب واجهت أزمة كادت تهدد صدور الألبوم بالكامل، بعدما أعلن زوجها السابق حسام حبيب أنه يملك حقوق ملكية الكلمات والألحان، وأنها مسجلة باسمه، وردت شيرين مؤكدة أن المبالغ المدفوعة للمؤلفين والملحنين تم خصمها من حسابها الرسمي في البنك، وأن حسام قام بالتفاوض باسم الشركة التي كانت تجمعهما وقت الزواج.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب ياسر قنطوش في بلاغ إلى النائب العام المصري: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها.

وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين ليتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية