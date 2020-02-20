“ورق التواليت”.. مشهد غريب في مباراة كرة قدم بأبطال أوروبا

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في يوم سيء جدا لتوتنهام الإنجليزي، تجرع الفريق الهزيمة على ملعبه بنتيجة 0-1، أمام لايبزغ الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما أجبر حكم المباراة لاعبي الفريق على تنظيف الملعب من ورق التواليت.

في لقطة غريبة خلال مباراة توتنهام ولايبزغ، أوقف حكم اللقاء المباراة، وطلب من مدافعي توتنهام تنظيف الملعب من مناديل الحمام “ورق التواليت”، الكثيرة، التي رميت على الملعب، من قبل جماهير الخصم.

وكانت جماهير لايبزغ قد رمت أعداد كبيرة من تلك المناديل البيضاء الملفوفة، مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة، اعتراضا على ارتفاع أسعار التذاكر بالنسبة لجمهور الفريق الضيف.

وغطت “المقذوفات” جزءا كبيرا من الجانب الأيسر للملعب، قرب منطقة جزاء توتنهام، مما دفع الحكم التركي جنيد شاكير على إيقاف اللقاء.

وأشار شاكير للاعبي توتنهام بالتوجه وإزالة لفائف المناديل البيضاء، وهو ما فعله عدد من اللاعبين بالفعل، بمساعدة رجال الأمن في الملعب.

وأثناء رمي المناديل البيضاء، رفعت جماهير لايبزغ لوحة كبيرة كتب عليها “قفوا مع أسعار التذاكر العادلة”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار تذاكر المباريات بدوري الأبطال، مقارنة بالدوري الألماني.

وساهمت عملية تنظيف الملعب من المناديل الورقية إلى لفت الأنظار للافتة لايبزغ، التي كانت في الجهة القريبة من موقع هبوط “المناديل الطائرة”.

وبعد تنظيف الملعب من المناديل الورقية، استطاع لايبزغ تسجيل هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء نفذها الألماني تيمو فيرنر، ليصعب المهمة كثيرا على توتنهام بالإياب.