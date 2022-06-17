وريورز يتوج بطلا لدوري كرة السلة الأميريكي

أحرز جولدن ستيت وريورز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 103-90 على بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية.

ونال وريورز اللقب بالفوز 4-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وهذا هو اللقب الرابع في ثمانية أعوام لوريورز والسابع في تاريخه.

ونال ستيف كير مدرب وريورز اللقب التاسع في مسيرته حيث فاز بخمسة ألقاب كلاعب وأربعة كمدرب.

وأصبح كير الشخص الثاني في تاريخ البطولة الذي ينال ألقابه على مدار أربعة عقود بعد الأسطورة فيل جاكسون.

وقال كري “أنا فخور بالفريق وأشكر كل اللاعبين والأشخاص الرائعين حول الفريق.

“بدأن الموسم ولم يتوقع أي شخص أن نحرز اللقب ما عدا هذه المجموعة (داخل النادي)”.

وأضاف “وصلنا إلى الحضيض في الموسمين الماضيين بسبب الإصابات، وطريق العودة كان طويلا لملء الفراغات باللاعبين المناسبين. لا يمكن أن تضمن أي شيء لأنك لا تعلم متى ستعود إلى القمة”.

ووجد وريورز نفسه في مأزق بعد البداية القوية من سيلتيكس الذي تقدم 14-2 في أول أربع دقائق.

لكن الفريق الضيف سرعان ما عثر على الحلول بقيادة كري وكلاي طومسون لينهي الربع الأول بتسجيل 11 نقطة متتالية ليتقدم 27-22.

وشعر وريورز أنها فرصته لاستغلا تخبط سيلتيكس، واستهل الربع الثاني بإحراز عشر نقاط متتالية ليصل الإجمالي إلى 21-صفر على مدار خمس دقائق.

وأوقف جايلن براون انهيار سيلتيكس برمية ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 37-25.

وبعد وصول النتيجة إلى 39-31، انتفض كري وأندرو ويجينز لينهي وريورز الشوط الأول بتسجيل 23 نقطة مقابل ثماني نقاط لضيفه.

واستمرت معاناة سيلتيكس بعد الاستراحة وزاد وريورز الضغط لتصل النتيجة إلى 72-50.

ومع خروج دريموند جرين أبرز مدافعي وريورز للحصول على قدر من الراحة، استغل سيلتيكس الأمر وتألق براون وآل هورفورد ليتقلص الفارق إلى تسع نقاط.

وتعافى وريورز في بداية الربع الأخير وتقدم 84-70، قبل أن يقلص جرانت وليامز الفارق مرة أخرى إلى تسع نقاط.

لكن كري نجح في إعادة الفارق إلى 15 نقطة مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية.

ورد وريورز على كل محاولات سيلتيكس قبل أن يقرر المدرب إيمي أودوكا مدرب بوسطن إخراج لاعبيه الأساسيين ليذهب اللقب إلى وريورز.

وتصدر كري قائمة مسجلي وريورز برصيد 34 نقطة فيما أضاف ويجينز 18 نقطة.

وكان براون الأكثر تسجيلا في صفوف سيلتيكس وله 34 نقطة.