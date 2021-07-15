وسام الأمير لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الأغنية اللبنانية تراجعت وتعاوني مع نجوى كرم تأجل

يعتبر وسام الامير من ابرز الملحنين في لبنان فهو تعاون مع اهم النجوم اللبنانيين ومنهم نجوى كرم، راغب علامة، فارس كرم وغيرهم. وحاليا يتحضر لاكثر من عمل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد لكن قبل ان نخوض معه في تفاصيل هذه الاعمال تحدث وسام الامير لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن رأيه بحال الاغنية اللبنانية فقال: الاغنية اللبنانية في الوقت الحاضر تراجعت نوعا ما اولا بسبب الوضع العام المتدهور الذي نعيشه في لبنان على كل الاصعدة منذ سنتين اما السبب الثاني الذي ساهم بهذا التراجع فهو عدم وجود شركات انتاج لبنانية بعدما سيطرت منذ سنوات على السوق العربي شركة واحدة وهي

“روتانا” لكنها فجاة غادرت لبنان فشعرت ان المطربين اللبنانيين تقاعسوا عن تقديم اغنيات “ضاربة” يمكنها ان تخترق كل العالم العربي ويضيف الامير ان هذا الحال وقع قبل ان يتدهور الوضع اللبناني وتنتشر جائحة كورونا اذ مرت سنوات عدة لم نسمع فيها “هيتات” لبنانية وما اتذكره هو اغنية “شو حلو” لزياد برجي و”الليلة بدنا نولعها لفارس كرم و”كرهني” لاليسا وللاسف ذاكرتي لا تسعفني اكثر من ذلك رغم ان الذين حققوا نجاحا كبيرا يعدون على اصابع اليد الواحدة.

ويتابع “اما السبب الرئيسي للتراجع هو ان النجم اللبناني بات في اغلب الاحيان ينتج من حسابه الشخصي لذا لم يعد باستطاعة الملحن ان يفرض على المطرب اغنية معينة كما كان يحصل في السابق لان النجم يسعى الى اصدار اغنية منفردة طوال السنة وهذا الامر يجعله يبحث عن هذه الاغنية عند كل الملحنين والشعراء الى ان ينال مراده خلافا للماضي حيث كانت شركات الانتاج تنتج البوما كاملا للمطرب فيقدم فيه نحو عشر اغنيات واذا نجحت اثنتين لا يهمه وكان يبدا البحث عن اعمال جديدة اما الان الوضع اختلف والموسيقى تشهد تدهورا كبيرا وحتى الكلمات ايضا. ويسترسل قائلا ” ان عدم وجود منافسين للنجوم المتربعين على عرش الفن في لبنان منذ سنوات طويلة يساهم بالركود لان المنافسة تخلق روح التحدي لذا نحن بحاجة الى جيل جديد من المغنين”.

وعن المواهب التي ظهرت في برامج الهواة مثل “ذا فويس” و”اراب ايدول” لماذا لم تحظ بنجومية قال وسام الامير “ان هذه البرامج استفادت من هذه المواهب لخدمة شاشتها لكن لم يكن خلفهم شركة انتاج قوية تدعمهم علما اننا سمعنا اجمل الاصوات العربية لكنها تلاشت مع انتهاء عرض البرنامج واعتقد ان آخر من سطع نجمه من هذه البرامج كان ناصيف زيتون من “ستار اكاديمي” وملحم زين من “سوبر ستار” ما عدا ذلك كل الاسماء غابت ولم يعد لدينا صناعة نجوم في لبنان والعالم العربي”.

اما عن تحضيراته الغنائية المقبلة يؤكد الامير انه حزين على الوضع الحاصل في لبنان لكن الحياة يجب ان تستمر والفن لا يتوقف، لذا انتهيت من تحضير اغنية للمطرب راغب علامة بعنوان “ما بخونك” وقبل ايام صدرت اغنية من الحاني بصوت هشام الحاج تحمل اسم “ما عطيتك وعد” وايضا قدمت عملا للمطربة باسكال مشعلاني لم يصدر بعد بعنوان “دخيلو الله” واحضر لفارس كرم اغنية جديدة وهناك تحضيرات مع اسماء جديدة لن افصح عنها الان لانها مواهب شابة، ورغم ذلك الحركة الفنية خفيفة.

وعن اعلانه منذ اسابيع عن تعاون جديد كان سيجمعه مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم اشار وسام انه اسمعها اغنية لكننا لم نكن على نفس الموجة فهي ارادت شيء آخر لذا ارتاينا تاجيل التعاون الى مرحلة مقبلة.

واخيرا ما هي الاعمال التي صدرت في الاسابيع الماضية ونالت اعجابه اكد انه لم يستطع ان يستمع حتى الان الى جديد عاصي الحلاني ونانسي عجرم ونوال الزغبي بسبب انشغالاته لكنه حريص في الايام المقبلة ان يطلع على كل جديد.