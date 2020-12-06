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وسام بريدي وابنته بيلا في فيديو طريف

منذ 58 ثانية
وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي
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نشر الإعلامي وسام بريدي عبر إنستغرام فيديو طريفاً له مع ابنته بيلا ماريا وهو يلعب مع ابنته. وظهر وسام بريدي في الفيديو، وهو يقوم ببعض الحركات الطريفة مع ابنته الكبرى أمام الكاميرا، فتفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذه اللقطات.

وأرفق وسام بريدي الفيديو بتعليق كتب فيه: “هالبنت خلتني ارجع صغير وعيش كل شي من جديد معها”. يذكر أن بريدي انتقل وعائلته إلى دبي منذ عدة اشهر إثر الوضع الاقتصادي السيء في لبنان وعدم الاستقرار الذي يعاني منه كافة اللبنانيين.

كما وأطل وسام مع عقيلته ريم السعيدي منذ فترة عبر أحد المنصات في برنامج عربي وتحدثا عن حياتهما الزوجية وعن طفلتيهما وعن العائلة والأمور الشخصية.

واستذكر الفنان و الإعلامي اللبناني وسام بريدي في الحديث شقيقه الفنان الراحل عصام بريدي، الذي غيبه الموت عن عالمنا قبل سنوات قليلة ، إثر تعرضه لحادث سير مروع ، أودى بحياته عن عمر ناهز الخامسة و الثلاثين.

وأشار إلى حجم الترابط الذي كان يجمع بينهما بالإشارة إلى أنهما كشقيقين بالغين في العام 2015، كانا لا يزالان يتشاركان نفس الغرفة، وذلك على الرغم من أنه كان بعمر الثالثة و الثلاثين و شقيقه بعمر الخامسة و الثلاثين.

وحول كيفية تخطيه للفاجعة ، صرح الإعلامي اللبناني خلال حواره الأخير الذي شارك أجزاءً منه عبر حسابه الشخصي على منصة تطبيق INSTAGRAM ، موضحاً أنه و عائلته اتفقوا على مواجهة الألم بقوة من خلال ترابطهم الأسري ، منوهاً إلى أنه مؤمن بالله كثيراً و الرب قد أعطى و الرب قد أخذ و لا يستطيع من أحد أن يغير مشيئة الخالق.

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