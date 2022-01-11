وسام حنا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: أقدر نقمة بيتر سمعان.. ولا خلاف مع باسم مغنية

استطاع النجم اللبناني وسام حنا ان يحتل مكانة متميزة في عالم الدراما اللبنانية والعربية، من خلال مشاركته في اعمال لاقت نجاحا ملحوظا لدى المشاهد. وهو حاليا مشغولا بتصوير عملين، الاول في سوريا والثاني في لبنان. فما هي تفاصيل هذين العملين ، وكيف يرد على الممثل بيتر سمعان الذي ظهر في برنامج “المجهول”. هذا ما سنعرفه من خلال حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” فقال “انا حاليا موجود في سوريا حيث اصور دوري في مسلسل “جوقة عزيزة” الذي يتحدث عن حياة فنانة سورية كانت تعيش في القاهرة . واعتقد انها “بديعة مصابني” لكنهم لم يصرحوا بذلك،، ويضيف قائلا “يشاركني في هذا العمل نحو 120 ممثل سوري ومنهم نسرين طافش التي تلعب دور “عزيزة” , ونورا رحال وسلوم حداد الذي يلعب دورا مختلفا والعمل من إخراج تامر اسحاق. وانا العب دور الضابط الفرنسي الذي كان يعيش في سوريا في فترة الانتداب الفرنسي. وهذا المسلسل من المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل. وعما إذا كان لديه عملا ثانيا، اكد وسام حنا انه سيتنقل هذه الفترة بين سوريا ولبنان لانه سيبدأ بتصوير مسلسل آخر وهو ايضا سوري ويشاركني فيه نادين الراسي وصفاء سلطان وأحمد كرارة ومجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين والمصريين لكن أسمه لم يحدد حتى الان.

وعن البدء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “سر” الذي تاجل اكثر من مرة قال “بصراحة لقد تحدثت عن هذا العمل كذا مرة لذلك لن اقول اي شيء عن توقيت تصويره حتى نبدا وإن شاء الله هناك جزء ثان من “سر” الذي أشارك في بطولته إلى جانب بسام كوسا وباسم مغنية وعدد كبير من النجوم السوريين واللبنانيين. وبالنسبة للخلاف الذي نشأ بينه وبين مغنية بعد عرض الجزء الاول من “سر” اوضح ان كل الخلافات إنتهت ولا يوجد شيء “يحرز” لإستمرار المشاكل.

وعما قيل عن سوء تفاهم مع داليدا خليل نفى حنا ذلك واكد ان داليدا صديقته ولكنها للاسف لن تشاركنا في الجزء الثاني من “سر”. وكان الممثل بيتر سمعان قد ظهر في برنامج “المجهول” مع رودولف هلال والذي يعرض على منصة SBI وتلفزيون LBCI وأنتقده قائلا “لم اقتنع بوجود وسام حنا وسط الثوار وعن هذا الموضوع اجاب حنا “أتفهم ما صرح به سمعان وانا أحترم رايه وانا لا أستطيع أن اقنع كل الناس.

وعن نقمته على الوسط الفني اشار “انا اتفهم نقمة بيتر سمعان على الوسط الفني فهناك اشخاص يكبتون نقمتهم لكنه لم يعد بإستطاعته القيام بذلك وله الحق بالتصريح بكل ما يختلج داخله. واخيرا عن عدم تعاونه مجددا مع شركة “إيغل فيلمز” الذي قدم معها مسلسل “ثورة الفلاحين” قال “للاسف كل الادوار التي لديهم اصحابها موجودة والامر نفسه مع شركة “صباح إخوان” التي لديها مجموعة من الممثلين الذين تتعاون معهم وكل شيء في الحياة عرض وطلب.