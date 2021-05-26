وسام صباغ: قلبي مكسور

روى الممثل اللبناني وسام صباغ عبر صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي عن حادث مرّ في حياته عندما كان موجوداً في إحدى الصيدليات وصادف فيها إحدى السيدات التي كانت تشعر بالأسى الشديد بعد أن علمت أن الدواء الذي جاءت لتشتريه غير متوافر ولا بديل له وهي بحاجة إليه.

وعلق وسام صباغ على الأمر بألم: “بعدني ضاهر من صيدلية وقلبي مكسور على سيدة كانت عّم تسأل عن دوا كتير بحاجة إلو وجاوبها الصيدلي انّو مقطوع وما فيه إلو حتى بديل، ونصحها ما تفتّش عليه لأنو مش موجود نهائياً، بأي حق او شريعة او دين بينترك شعب بكامله يواجه وحدو هيك مصير مجهول “.

يذكر أن وسام شارك مؤخراً في المسلسل الرمضاني، للموت، من إنتاج إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان، وبطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية ومحمد الأحمد وخالد القيش، ورندة كعدي وأحمد الزين، وختام اللحام، وعلي الزين، وخالد السيد وكارول عبود وروزي الخولي وغيرهم، كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، والذي حقق نجاحاً كبيراً ، ويعاد بثه حالياً على MBC4.