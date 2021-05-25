وسام صباغ يحصل على شهادة الماجيستير في الإخراج المسرحي

حصل الممثل اللبناني وسام صباغ على شهادة الماجيستير في الإخراج المسرحي، اذ نشر فيديو وثّق به ذلك على صفحته الخاصة، وعلّق عليه بالقول: “بعد جهدٍ وتعبٍ دامَ لعاميْن حصَلتُ اليوم على شهادة الماجيستير في الإخراج المسرحيّ، شكراً لأساتذتي الكرام وزملائي وعائلتي على دعمهم ومساندتهم لي طوال تلكَ الفترة”.

يذكر أن وسام شارك بمسلسل “للموت” الذي ضم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.

ولعب دوراً مؤثراً جداً وأحدث نقلة نوعية في مسيرته الطويلة والمتألقة في عالم التمثيل.

بعد جهدٍ وتعبٍ دامَ لعاميْن حصَلتُ اليوم على شهادة الماجيستير في الإخراج المسرحيّ، شكراً لأساتذتي الكرام وزملائي وعائلتي على دعمهم ومساندتهم لي طوال تلكَ الفترة. pic.twitter.com/OzCyfWz79L — Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) May 24, 2021