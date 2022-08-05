وست هام يتعاقد مع لاعب ساحل العاج "كورنيه" لمدة خمس سنوات

أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة تعاقده مع مهاجم ساحل العاج ماكسويل كورنيه قادما من بيرنلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بعقد مدته خمس سنوات.

ولم يذكر وست هام أي تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن النادي دفع 17.5 مليون جنيه إسترليني (21.12 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 25 عاما والذي يمكنه اللعب في مركز الجناح أو الظهير الأيسر.

وقال كورنيه الذي سيرتدي القميص رقم 14 في بيان “الجميع يعرف أن المستوى مرتفع للغاية هنا في الدوري الممتاز وأريد أن ألعب هنا من أجل ذلك، لذلك أنا سعيد حقا لوجودي هنا في المرحلة التالية من مسيرتي.

“سيكون من الرائع اللعب أمام 62500 مشجع في استاد لندن. لقد لعبت هنا مع بيرنلي الموسم الماضي ولا أطيق الانتظار لتجربة ذلك كلاعب في وست هام”.

وصعد كورنيه من صفوف أكاديمية ميتز قبل أن ينضم إلى أولمبيك ليون ثم بيرنلي، والذي سجل له تسعة أهداف في 28 مباراة بجميع المسابقات. كما لعب كورنيه 29 مباراة مع منتخب بلاده وسجل ستة أهداف.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام، إنه معجب بكورنيه، مضيفا أن اللاعب سيعزز صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل تطلع وست هام للتقدم عن المركز السابع.

وقال مويز “لقد كان له تأثير كبير بسبب أدائه مع بيرنلي الموسم الماضي واعجبني رغبته في التحسن واتطلع لرؤية قدرته على تحدي نفسه هنا في وست هام”.

وضم النادي بالفعل الحارس ألفونس أريولا ولاعب الوسط فلين داونز والمهاجم جيانلوكا سكاماكا والمدافع نايف أكرد إلى الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

ويستهل وست هام الموسم الجديد باستضافة مانشستر سيتي البطل بعد غد الأحد.