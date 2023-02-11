وست هام يفرض التعادل على تشيلسي المتعثر

فرض وست هام يونايتد التعادل 1-1 على ضيفه تشيلسي، ليقوض جهوده لتقليص الفارق الذي يفصله عن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعاد جواو فيلكس إلى تشكيلة تشيلسي بعدما طرد في مباراته الأولى مع الفريق الذي انتقل إلى صفوفه معارا هذا الشتاء.

وافتتح اللاعب البرتغالي التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة بجانب القدم مستغلا تمريرة عرضية لعبها إنزو فرنانديز الذي انضم إلى تشيلسي في صفقة قياسية للكرة الإنجليزية.

وسعى تشيلسي لتعزيز تقدمه لكن لاعبه السابق إيمرسون أدرك التعادل في الدقيقة 28 عندما أطلق تسديدة من كرة هيأها له جارود بوين بضربة رأس لتسكن الشباك.

وفي شوط ثاني لم يشهد العديد من الفرص، هز توماس سوتشيك لاعب وست هام الشباك في الدقيقة 82 لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد إذ تبين أن ديكلان رايس، الذي هيأ الكرة بضربة رأس للاعب التشيكي كان متسللا.

وبعدها دقائق، طالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس سوتشيك تسديدة أطلقها كونور جالاجير الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكن الحكم تجاهل الأمر.

وبهذا يكون تشيلسي قد فاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري ولم يحقق أي انتصار خارج ملعبه منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولا يزال تشيلسي تاسعا بفارق تسع نقاط خلف نيوكاسل رابع الترتيب الذي تتبقى له مباراة واحدة.

وارتقى وست هام إلى المركز 15 لكنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.