وسيلة “سحرية” من ديزني للدخول إلى متنزهاتها دون الإصابة بكورونا

أعلنت شركة “ديزني” الأمريكية عن طرحها وسيلة جديدة لزوارها من أجل دخول متنزهاتها الترفيهية، وذلك وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الوسيلة تحمل اسم “MagicMobile” (الهاتف السحري)، والذي يسمح بتسجيل الدخول إلى المتنزه عبر الهاتف الذكي للزائر، وذلك بعدما كان زوار “ديزني” يستعملون سوارا بلاستيكيا حول اليد، وكان بمثابة تذكرة دخول، كما أنه يسهل العديد من الخدمات بالداخل، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وستتوافر ميزة “الهاتف السحري” على هواتف “آيفون” وساعة “آبل” الذكية، ويتم الاستفادة منها بإضافة بطاقة “MagicMobile” إلى محفظة “آبل” الخاصة بصاحب الهاتف الذكي، والتي يمررها عند آلات معينة تقوم بعمل مسح ضوئي لها لإجازة الدخول للمتنزه.

Walt Disney World Resort Announce MagicMobile Digital Pass Supported By iPhone And Apple Watch https://t.co/k8k6Ewpi1N pic.twitter.com/DSQnfttj92 — Redmond Pie (@RedmondPie) March 14, 2021

وسيتم تفعيل ميزة “الهاتف السحري” في وقت لاحق في العام الحالي.

لكن أوضحت شركة “ديزني” في مدونة لها أن ميزة “الهاتف السحري” ستظل خيارا للزوار، إذ مازال في إمكانهم اختيار الوسيلة الأكثر ملاءمة لهم أو حتى استخدام كلاهما والتبديل بينها وبين السوار البلاستيكي الذي طرحته لأول مرة في عام 2013.

كما أكدت “ديزني” أيضا أن ميزة “الهاتف السحري” لن تحل محل تطبيق “My Disney Experience”، الذي يعمل كمفتاح غرفة رقمي للضيوف المقيمين في أحد فنادق منتجع ديزني، وذلك بحسب “سبوتنيك”.