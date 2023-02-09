وصل إلى أكثر من 150 دولة.. رونالدو ضاعف بثّ الدوري السعودي 7 مرات

بنسبة زيادة تتخطى السبعة أضعاف عن السابق، كشفت الشركة الموزعة لحقوق بث دوري “روشن” السعودي للمحترفين عن وصول المسابقة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وذلك في أعقاب صفقة انتقال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي النصر.

وقالت الشركة الموزعة لحقوق بث الدوري السعودي “IMG” لـ “العربية.نت”: بث الدوري السعودي وصل إلى ما يزيد عن 150 دولة حتى الآن، كما أن رابطة الدوري توفر بثا مجانيا باللغة الإنجليزية عبر منصة “تويتر” للدول التي لم يصلها بث المباريات.

وأضافت: من ضمن تلك الـ 150 دولة، دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وتتم إذاعة مباريات البطولة من الصين وحتى جزر الكاريبي، ومن البرازيل إلى الهند، ووفقًا لآخر اتفاقية فإن أحدث البلاد المنضمة لبث الدوري هما أستراليا ونيجيريا.

وتابعت: خدمات البث تشمل مباراتين أسبوعيًا، مباراة النصر بالإضافة إلى مباراة أخرى تختارها رابطة الدوري.

وأشارت الشركة إلى أنه قبل وصول رونالدو للسعودية، كان الدوري يُبث في 22 دولة عربية فقط.

وبالسؤال عن دور الشركة الموزعة تحديدًا، كانت الإجابة: “IMG” توزع حقوق الإعلام الدولية لدوري المحترفين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من موسم 2022-2023، هذه الحقوق تشمل مباراتين يتم نقلهما مباشرة في كل أسبوع، بالإضافة إلى ملخصات لمباريات الجولة تبلغ مدتها دقيقتين وملخص مطوّل باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية لجميع أحداث الجولة يصل إلى 22 دقيقة.

وتعد شركة “IMG” الشركة المسؤولة عن إنتاج الدوري الإنجليزي وتوزيعه، كما تعمل على توزيع حقوق بطولات الاتحادات القارية الكبرى والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمتد عمرها لما يزيد عن 125 عامًا.

ولعب رونالدو ثلاث مباريات (270 دقيقة) مع النصر بجميع المسابقات حتى الآن، مسجلًا هدفًا وحيدًا سكن شباك الفتح.