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وعاء فشار مارفل الضخم يحطم الرقم القياسي في لوس انجلوس

منذ دقيقة واحدة
وعاء فشار مارفل الضخم

وعاء فشار مارفل الضخم

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يقدم وعاء فشار ضخم بسعر 80 دولارا على شكل شخصية (غالاكتوس) في قصص مارفل المصورة، وهو الشرير الذي يستمد قوته من استنزاف طاقة الكواكب في فيلم “فانتاستيك فور”، وجبات خفيفة فريدة من نوعها.

وخلال إزاحة الستار عنه في لوس انجلوس بالولايات المتحدة، جذب الوعاء المعجبين المتحمسين وسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس لكونه أكبر وعاء فشار يباع في دور السينما.

ويبلغ عرض وعاء الوجبات الخفيفة الضخم 51 سنتيمترا وطوله 44.45‭ ‬سنتيمترا. وتبلغ سعته 10 لترات، وهو ما يكفي لإشباع شهية المتفرجين.

وجرى طرحه ترويجا لأحدث أجزاء سلسلة الفيلم الشهير بعنوان “فانتاستيك فور: فرست ستبس”.

وقدمت لاسي نويل وهي عاملة في مسرح تي.سي.إل الصيني الوعاء للمتفرجين المتحمسين. وقالت “يبلغ سعره 80 دولارا والناس يتهافتون عليه حاليا”.

والوعاء مزود بلمسات فنية تزيد من جاذبيته وتجعل منه قطعة فنية يستطيع المعجبون الاحتفاظ بها بعد الانتهاء من تناول الوجبات السريعة.

واصطف المعجبون في طوابير طويلة داخل المسرح للحصول على هذه القطعة ذات الإصدار المحدود.

    المصدر :
  • رويترز

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