وعدته بإزالة “اللعنة” عن زواجه.. ولكن المفاجأة ما حصل بعد ذلك!

رفع رجل من كاليفورنيا دعوى قضائية بحق عرّافة بتهمة الاحتيال، مُطالباً بتعويض قدره 25 ألف دولار، بعدما ادّعت بإزالة “لعنة” عن زواجه مقابل 5100 دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد ادعى ماورو ريستريبو أن العرافة قد وعدته بأنه سيكون سعيدًا مرة أخرى إذا دفع لها مبلغ 5100 دولار لطرد التعويذة.

لكن أوراق المحكمة تقول إنه بعد دفع دفعة مقدمة ضخمة، حيث لم يلاحظ رجل لوس أنجلوس أي تحسن في حياته.

وهو الآن يقاضي الكاهن بتهمة الاحتيال ويطالب بتعويض قدره 25 ألف دولار.

يقول ريستريبو إنه بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها “أخصائية الحب النفسي”، للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط.

وتقول الدعوى المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس: “هذا الحظ السيئ ، بحسب (آدامز) ، تم وضعه على (ريستريبو) بواسطة ساحرة استأجرتها صديقته السابقة”.

ما لم يتم إزالة اللعنة فإن المحنة ستدمر ريستريبو وأطفاله وزواجه، كما يُزعم أن آدامز أخبره.

ولكن على الرغم من حصوله على 1000 دولار في البداية، إلا أن آدامز “لم يساعد بأي شكل من الأشكال زواج (ريستريبو)”.

وتقول الدعوى، التي تحمل اسم زوج آدامز وابنته وملاكها، إن ريستريبو عانى من ليالي من الأرق والقلق والألم نتيجة عدم رفع اللعنة.